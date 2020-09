KDY: 22. září, 17:00

KDE: Kino Mnichovo Hradiště

Prostřednictvím unikátních historických fotografií a videí se účastníci vydají do městského parku, židovského hřbitova, na místní rozhlednu i budovu školy Jana Švermy. Zavzpomínají i na vyučující. Prohlédnou si, jak vypadala výstavba rodinných domů na Vrchlického návrší, i Lidovou školu umění v Máchově ulici a hudební školu Červových v ulici Svatopluka Čecha. Také si zajdou na jedno do hostince U Beránka či na něco dobrého do Ottova, resp. Loudova řeznictví. Procházka bude končit nahlédnutím do první části Boleslavské ulice, dnešní Víta Nejedlého.