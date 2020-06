KDY: 6. června, 7:35

KDE: nádraží, Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: -

Vlakem se přesunou do Svoru, odkud vystoupají do výšky 760 metrů na vrchol Klíč a pak budou pokračovat do Nového Boru. Pochod zabere přibližně 3–4 hodiny. Pro zájemce je následně připraven i další program v Novém Boru. Procházka po 5 kilometrů dlouhé naučné stezce Po stopách sklářského řemesla nebo návštěva sklářského muzea.