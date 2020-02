KDY: 9. února, 15:00

KDE: Kino Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: 120 Kč

Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, který každému v nouzi rád pomůže. To ovšem znamená občas okrádat o jídlo rozmazlené domácí mazlíčky. A těch je v Robo City víc, než dost. Robo City je totiž široko daleko to nejmodernější město ze všech. Jeho obyvatelé si žijí šťastně, protože téměř všechno obstarávají roboti. Jenže bezstarostné dny právě končí. Starosta města zešílel. Rozhodl se všechny lidi a zvířata vyhnat a z jejich domova udělat město robotů. Roger má sice pro strach uděláno, ale jestli chce své město zachránit, bude potřebovat pomoc. Ač nerad, musí své síly spojit s nebojácnou kočičí dámou Belle, zhýčkaným pudlem Ronaldem, nemotorným mopsem Walterem a domácím prasátkem Sophií. K nim se přidává robot Bob, který má o kolečko víc, což z něj dělá naprostého dobráka. Tahle nesourodá partička se vydává po stopě záhady starostova pomatení. Musí se pokusit zachránit své domovy a snad i celé město. Animované rodinné dobrodružství Super mazlíčci napsal a režíroval Reinhard Klooss, který si malé i velké diváky získal už svým filmem Hurá do Afriky!