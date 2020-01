KDY: 9. ledna

KDE: Cinestar Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 2D

Základní vstupné: 189 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 159 Kč

3D

Základní vstupné: 219 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 189 Kč

Cats (17:00)

Příběh se odehrává na legendárním kočičím bále, který se odehrává jednou ročně a jedna vybraná kočka na něm vždy dostane šanci na nový život. Volbu provádí ta nejstarší z nich, pravidla zná snad jen ona, ale všichni se snaží, co jim schopnosti a síly stačí, aby se právě oni stali těmi vyvolenými. (Cinestar)

Můj příběh (13:15 a 19:20)

Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se však zdálo být koncem, může se stát novým začátkem. Elizabeth se odjíždí na Moravu, aby se pokusila poprat s nepřízní osudu i vlastními démony. S pomocí tety Marie, která jí byla celý život oporou, a čtyř neuvěřitelných přítelkyň začíná hledat cestu k novému životu, ale především víru v sebe sama. Z drsného pádu a procitnutí se zrodí prozření a Elizabeth dostává druhou šanci na opravdové štěstí i skutečnou a bezpodmínečnou lásku. Elizabethin příběh vypráví o neuvěřitelné snaze dostat se ze dna, o ozdravné síle humoru, o ceně přátelství a také vůli otevřít srdce a nezanevřít na lásku, protože ta je hnacím motorem našich životů. (Cinestar)

Na nože (20:10)

Satirická krimi komedie Na nože zábavným způsobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, když jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí. Svérázný detektiv Daniel Craig pojme řešení případu po svém a vyšetřování každého člena této excentrické rodiny se ukáže býti složitější, než se zpočátku zdálo. V napínavém detektivním příběhu, v duchu nejlepší tradice Agathy Christie, rozehrají herecký koncert Chris “Captain America” Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, a Don Johnson. (Cinestar)

Pod vodou (18:20 a 21:20)

Je to možná nejhorší a nejnebezpečnější pracoviště na Zemi. Podmořská vědecká laboratoř stojí na jednom z nejhlubších míst mořského dna. Je obklopena naprostou temnotou, svírána strašlivým tlakem, teplota okolní vody se blíží nule. Výzkumný tým provádí sondážní vrty, když přijde nečekané a ničivé zemětřesení. Do této chvíle bezpečné prostory laboratoře se stávají smrtelnou pastí. Jednotlivé části vědeckého komplexu jsou extrémními tlaky vody drceny jako papírové krabice. Jedinou šancí pro přeživší členy posádky je evakuace pomocí hlubinných skafandrů. Jenže v okamžiku, kdy se ocitnou mimo zdevastovanou stanici, zjistí, že jejich zásahy do mořského dna a následné zemětřesení probudily něco, co do této chvíle zůstávalo ukryté pod mořským dnem. Něco neznámého. Něco děsivého. (Cinestar)

V programu nadále zůstává dobrodružná komedie Jumanji: Další level (13:00 a 17:30), animované Ledové království II (15:15), horor Nenávist (20:30), Pat a Mat: Kutilské trampoty (13:20), sci-fi hit Star Wars: Vzestup Skywalkera (15:20), československá komedie Šťastný nový rok (13:10, 15:40, 17:50 a 20:00) a česká pohádka Zakleté pírko (14:50).