KDY: 6. února

KDE: Cinestar Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 2D

Základní vstupné: 189 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 159 Kč

3D

Základní vstupné: 219 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 189 Kč

Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) (16.30, 18.50, 19.50 a 21.00)

Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie) spojí s dalšími superhrdinkami, aby společně zachránily malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha jménem Black Mask (Ewan McGregor). Správná psychoušská jízda může začít! (Cinestar)

Modelář (18.40 a 21.10)

Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, se odehrává v současné Praze. Majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých penězích a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel (Kryštof Hádek), který se právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Drony jsou pro bývalé spolužáky ze střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání, kam by se jinak nepodívali. Mezi jejich klienty patří prezidentský kandidát i výtvarníci pořádající happeningy. Drony ve filmu monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo modelek nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou rozhlednu. Když se však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, situace ve firmě se začne komplikovat. (Cinestar)

Super mazlíčci (11.50 a 13.50)

Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, který každému v nouzi rád pomůže. To ovšem znamená občas okrádat o jídlo rozmazlené domácí mazlíčky. A těch je v Robo City víc, než dost. Robo City je totiž široko daleko to nejmodernější město ze všech. Jeho obyvatelé si žijí šťastně, protože téměř všechno obstarávají roboti. Jenže bezstarostné dny právě končí. Starosta města zešílel. Rozhodl se všechny lidi a zvířata vyhnat a z jejich domova udělat město robotů. Roger má sice pro strach uděláno, ale jestli chce své město zachránit, bude potřebovat pomoc. Ač nerad, musí své síly spojit s nebojácnou kočičí dámou Belle, zhýčkaným pudlem Ronaldem, nemotorným mopsem Walterem a domácím prasátkem Sophií. K nim se přidává robot Bob, který má o kolečko víc, což z něj dělá naprostého dobráka. Tahle nesourodá partička se vydává po stopě záhady starostova pomatení. Musí se pokusit zachránit své domovy a snad i celé město. Animované rodinné dobrodružství Super mazlíčci napsal a režíroval Reinhard Klooss, který si malé i velké diváky získal už svým filmem Hurá do Afriky! (Cinestar)

Nadále v programu zůstávají rodinný snímek Dolittle (11.45 a 14.00),dobrodružné Jumanji: Další level (15.20), komedie Králíček Jojo (17.50), animovaná pohádka Ledové království II (13.00), akční jízda Mizerové navždy (20.10), české snímky Příliš osobní známost (12.00, 16.20 a 17.30) a Případ mrtvého nebožtíka (14.20) a animovaný film pro nejmenší Tlapková patrola: Vždy ve střehu (11.20 a 15.50).