KDY: 30. ledna

KDE:

ZA KOLIK: 2D

Základní vstupné: 189 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 159 Kč

3D

Základní vstupné: 219 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 189 Kč



Cesta za živou vodou (13.20)

Fantasy pohádka Cesta za živou vodou volně navazuje na předchozí snímek Cesta za králem trollů, v němž jsme poprvé potkali dobrosrdečného Espena, jeho dva bratry, krásnou a odvážnou princeznu Kristin. Espenovo nové dobrodružství začíná poněkud nešťastně. Kristinini rodiče, král Erik a královna Viktorie, jsou otráveni a z tohoto hrozného činu jsou falešně obviněni oba Espenovi bratři. Oba nešťastníci jsou ihned uvrženi do nejhlubšího vězení a čekají na popravu. To by ale nebyl Espen, aby nenašel způsob, jak chytře a mazaně situaci vyřešit! Přesvědčí princeznu Kristin, aby se s ním vydala hledat bájný zámek Soria Moria, který je prý celý postaven z ryzího zlata. Zde se podle dávných pověstí ukrývá pramen zázračné živé vody a s její pomocí chce Espen zachránit život krále i královny i svých bratrů. Ale existuje vůbec takový zámek? Není to jen báchorka? A je v něm živá voda? Není to celé jen Espenův výmysl a trik, jak odvést pozornost a oddálit popravu jeho bratrů? Možná ano. Na každé povídačce je ale zrnko pravdy, a tak se Kristin s Espenem vypraví na nejistou cestu plnou kouzel, dobrodružství, lásky, ale i nebezpečí. Musí jednat rychle, v patách je jim totiž banda proradných Dánů, kteří nenávidí jejich království víc než cokoli jiného, a chtějí Espena a Kristin za každou cenu zastavit. Pokud Espen a Kristin neuspějí, bude to znamenat konec nejen pro bratry a království, ale možná pro celý svět! (Cinestar)

Gentlemani (20.10)

Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho Gentlemani sleduje příběh britského drogového krále Mickeyho Pearsona (Matthew McConaughey), který se snaží prodat svoje impozantní drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů. (Cinestar)

Malé ženy (17.30 a 20.15)

Autorka a režisérka Greta Gerwigová (Lady Bird) vytvořila Malé ženy, které čerpají z klasického románu a díla Louisy May Alcottové, a zároveň se v autorčině alter egu Jo Marchové odráží její fiktivní život. V podání Gerwigové se oblíbený příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého – stává nadčasovým a velice aktuálním. (Cinestar)

Tlapková patrola: Vždy ve střehu (13.00 a 14.40)

V Adventure Bay se schyluje k velkolepému automobilovému závodu, Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma a Skye dokonce pomáhaly postavit okruh. Společně pak tlapky vytvořily servisní technický tým pro svého oblíbeného šampióna a těší se, že mu pomohou k vítězství. Jejich závodnický hrdina se ovšem nešťastnou náhodou zraní, nemůže řídit a s prosbou, aby jel závod místo něj, se obrátí na svého největšího obdivovatele a fanouška – na Marshalla!! Marshall tak musí překonat nedostatek sebevědomí a soutěživosti a zkusit si splnit sen stát se nejrychlejší tlapkou a závodníkem. Závodnický film pak doplní i dvě nejnovější epizody, ve kterých si tlapky zkusí poradit s utrženým obrovským balónem a taky je čeká jedno pavoučí dobrodružství. Úkolů je více než dost, takže tlapky vzhůru do akce! (Cinestar)

Dále v programu zůstávají rodinný film Dolittle (13.30 a 18.00), dobrodružné Jumanji: Další level (15.30), komedie Králíček Jojo (21.00), pohádka Ledové království II (13.15), akční jízda Mizerové navždy (17.45) a české snímky Příliš osobní známost (16.20, 18.45 a 20.15), Případ mrtvého nebožtíka (15.45) a Šťastný nový rok (15.30).