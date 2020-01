KDY: 3., 4. a 5. ledna | 19:30, 19:30 a 17:00

KDE: Divadelní sál Radnice, Bakov nad Jizerou

ZA KOLIK: 100 Kč

Edita se stěhuje do nového bytu, Láďa se stěhuje do nového bytu, Edita má kamarádku Leonu, Láďa má kamaráda Berta, Edita má maminku, Láďa má bývalou ženu, ale ten byt je jenom jeden! Jak to dopadne, když se v jednom bytě sejdou lidé, kteří by spolu za normálních okolností nešli ani na pivo?