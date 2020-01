KDY: 26. ledna, 15:00

KDE: Pavilon DDM Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 50 Kč

Zdálo se vám ale někdy, že jste se nedopatřením ocitli v pavilonu psychiatrické léčebny před více než 30 lety, kde vás lékaři a zřízenci považovali za své pacienty a odkud, jak se zdá, nebylo úniku? Ne? A máte odvahu si tento sen vyzkoušet? Dvou až pětičlenné týmy s účastníky od 7 let mohou vyzkoušet řešení hádanek a úkolů k úniku zpět do reality. Průběžný start je mezi 15:00 do 16:30. Konec akce je plánován na 17:00.