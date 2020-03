KDY: 24. února: 19:30

KDE: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 150 Kč

Darja patří mezi přední zpěvačky české jazzové scény a lze ji slyšet s kapelami různého stylového zaměření i velikostí, od tříčlenného Old Fashion Tria až po bigbandy. Darja se zpěvem začínala už na základní škole. Od pěveckého sboru přešla ke školní folkové kapele Westy a v Praze následně zazářila na konkursu do country kapely Mývalové. K jazzu ji přetáhl pianista Junior Dixielandu Petr Špelina. Od nich putovala Darja do Swing Studia. Nyní je kmenovou členkou několika seskupení a v mnohých zpívá jako hostující zpěvačka.