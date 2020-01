KDY: 23. ledna

KDE: Cinestar Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 2D

Základní vstupné: 189 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 159 Kč

3D

Základní vstupné: 219 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 189 Kč

Králíček Jojo (20.10)

Být v nacistické Třetí říši malým blonďatým klukem znamená poměrně dost přímočarou kariéru. Tedy aspoň na jejím začátku. Jedním z prvních kroků je členství v organizaci Hitlerjugend, čili v „Hitlerově mládeži,“ což obnáší trochu vojenského drilu, pálení závadných knih, vyhazování věcí do vzduchu, nenávidění židů a podobné hraní si na vojáčky i na válku. A to v partě se spoustou Hitlerovi též velmi oddaných kamarádů. Smysl a cíl to má jednoduchý: stát se řádným a plnohodnotným nacistou. A tím chce být i desetiletý kluk Jojo (Roman Griffin Davis), kterému v tom pomáhá jeho imaginární přítel, tak trochu nablblý Adolf Hitler (Taika Waititi). Adolf Jojovi radí v různých životních situacích a podporuje jej v jeho správném náckovství. Zlom v Jojově životě nastane v okamžiku, kdy zjistí, že jeho maminka (Scarlett Johansson) ukrývá v podkroví židovskou dívku (Thomasin McKenzie). Od té chvíle musí malý Jojo čelit svému vlastnímu zaslepenému nacismu a s tím mu jeho vymyšlený Hitler už může jen velmi těžko poradit. I když se docela snaží. (Cinestar)

Příliš osobní známost (13.00, 14.45, 17.40, 19.00 a 20.00)

Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou (Tatiana Dyková), které se právě obrátil život vzhůru nohama. Simona se po rozvodu snaží vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci (Ľuboš Kostelný). Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem (Janko Popović Volarić), pro kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj… I Natáliin život nabírá nový směr. Když potká okouzlujícího podnikatele, vdovce Marka (Branislav Trifunović) a jeho dcerku, láska na sebe nenechá dlouho čekat. Jejich soužití je téměř idylické až na to, že jejich vztah je pod drobnohledem Markovy tchyně Evy (Eliška Balzerová), která byla zvyklá pomáhat s výchovou vnučky. Nyní Eva zjišťuje, že musí najít jiný smysl života, aby se cítila šťastná. Seznámení s šarmantním hudebníkem (Predrag Manojlović) by mohlo znamenat nový začátek. (Cinestar)

V programu dále setrvávají rodinný film Dolittle (15.20 a 18.30), akční Mizerové navždy (15.20 a 20.45), komedie Případ mrtvého nebožtíka (18.00), drama Můj příběh (13.10), Jumanji: Další level (16.00), pohádky Ledové království II (13.45) a Pat a Mat: Kutilské trampoty (13.15) a československý snímek Šťastný nový rok (17.00 a 21.15). (mb)