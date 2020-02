KDY: 20. února

KDE: Cinestar Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 2D

Základní vstupné: 189 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 159 Kč

3D

Základní vstupné: 219 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 189 Kč

Ježek Sonic (13.10, 18.00)

Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě (na jakémkoliv světě, v němž se právě vyskytuje) by ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil za opravdového kamaráda. Ze svého lesního útočiště sice chodí navštěvovat dobráckého maloměstského šerifa Toma (James Marsden), ale ten se tak úplně nepočítá, protože si Sonica při jeho rychlosti ještě nestačil všimnout. A Sonic se snaží nezanechávat stopy své přítomnosti, protože ví, že by pak po něm šli. Kdo? Všichni! Jenže i ten nejopatrnější ježek může udělat malou chybu, kterou bylo v jeho případě dočasné vypnutí elektřiny v polovině Ameriky. Bezradná a znepokojená vláda na odhalení příčin kolosálního výpadku najme toho vůbec nejschopnějšího génia, lehounce šíleného Doktora Robotnika (Jim Carrey). A ten velmi brzy zavětří Sonicovu stopu. A Sonic rázem zjistí, že ani nejrychlejší nohy nemusí k úspěšnému útěku stačit, zvlášť když ztratil magické kroužky, které mu umožňovaly rychle cestovat mezi různými světy. Jediný, kdo zná jejich aktuální polohu, je jeho „kámoš“, šerif Tom, a ten se do záchrany mimozemského ježka před neúnavným a vynalézavým Doktorem Robotnikem zrovna nežene. Pak si však jako správný ochránce zákona uvědomí, že slabší je třeba bránit, a začnou se dít věci… (Cinestar)

Mosley (13.00, 15.10)

Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží lidem. Nikoho ale nezajímá, že kozloni jsou inteligentní bytosti, které mluví a používají jazyk jako lidé. Mosley tvrdě pracuje celé dny na farmě, kterou ovládá výbušný farmář Simon. Když se jednoho dne Mosley vrátí po práci do své stáje, přijde jeho syn Rue s tím, že v lesích našel něco úžasného. Společně objeví starodávnou jeskyni s malbami bytostí velice podobných kozloňům – chodí ale vzpřímeně a mají ruce. Mosley se rozhodne uprchnout z farmy a vydat se najít bájné Přímáky. Jen ti mu mohou pomoct osvobodit všechny kozloně, včetně jeho rodiny. Zlý farmář však za ním posílá svého lovce…(Cinestar)

Nadále v programu zůstávají komiksový film Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) (20.10), česká komedie Chlap na střídačku (14.00, 15.20, 17.40, 20.00), rodinný snímek Dolittle (16.30), horor Fantasy Island (21.10), psychologický Joker (20.30), který Joaquinu Phoenixovi vynesl Oscara, dobrodružné Jumanji: Další level (14.00), česká komedie Příliš osobní známost (18.50), dramakomedie Tenkrát v Hollywoodu (17.20) s Bradem Pittem, který za film získal Oscara, a animovaná pohádka Tlapková patrola: Vždy ve střehu (16.20).