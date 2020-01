KDY: 16. ledna

KDE: Cinestar Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 2D

Základní vstupné: 189 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 159 Kč

3D

Základní vstupné: 219 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 189 Kč

Dolittle (13:40, 15:50 a 18:10)

Doktor Dolittle byl tak výjimečný, že ho jmenovali osobním lékařem anglické královny Viktorie. Jenže to bývávalo. Před pár lety ovdověl a od té doby samotaří v ústraní, za zdmi svého kdysi velkolepého sídla, obklopený smečkou zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Jenže pak mu vpadne do života jeden drzý kluk, jenž si vzal do hlavy, že bude jeho učedníkem, a zároveň ho povolají ke královně, kterou sklátila smrtelně nebezpečná choroba. A protože lék proti téhle nemoci se nalézá pouze na mýty opředeném exotickém ostrově, musí se Dolittle vydat na velmi dobrodružnou plavbu do neznáma. Samozřejmě v doprovodu svých přátel, mezi nimiž je i ustrašená gorila, praštěná husa, cynický pštros, optimistický lední medvěd nebo neuvěřitelně chytrý papoušek. Početný tým bude potřeba, protože Dolittle má před sebou nebezpečí, na která není ani trochu připraven, a v patách mu chvátá banda nepřátel, která chce jeho plán na záchranu královny za každou cenu překazit. (Cinestar)

Mizerové navždy (20:10)

Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin Lawrence) jsou zpátky a před nimi poslední společná jízda. (Cinestar)

Případ mrtvého nebožtíka (15:50 a 18:00)

Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. Film využívá klišé kriminálního žánru, a tak se děj, který divák zná už z milionu žánrových snímků z policejního prostředí, stal podhoubím pro slovní humor a do absurdna gradující situace. Na scéně se objevuje major Prubner (David Novotný), jeho nová kolegyně Skálová (Hana Vagnerová) a detektivové Rorýs (Martin Pechlát) s Dymákem (Lukáš Příkazký). Jejich úkol od náčelníka kriminálky Drátka (Miroslav Táborský) je jasný – vyšetřit vraždu Starablažkové. Postupně kriminalisté vypátrají, že úspěšně vydírala, a proto se jí někdo zbavil. Ale mnoho stop nemají. Jen to, že jde o pomstu. Majoru Prubnerovi šlape navíc na paty jeho nadřízený plukovník Drátek, který mu dá na zjištění vraha jen týden – tedy sedm dní! Detektivní rámec je však základem pro vtipné scény a zdařilé herecké výkony. (Cinestar)

I nadále se diváci mohou těšit na Můj příběh (18:30), Na nože (20:30), Pod vodou (20:40), Jumanji: Další level (13:20 a 16:00), Ledové království II (13:30 a 15:40), Star Wars: Vzestup Skywalkera (13:00) a Šťastný nový rok (18:00 a 20:00).