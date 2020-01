KDY: 11. ledna, 15:00

KDE: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

ZA KOLIK: 40 Kč

Vzorná a pečlivá Palačinková Pepinka má ráda svůj dům a zahrádku plnou červených jahůdek. Jak to dopadne, když do zahrádky zavítá nezvaný, hladový drak Marmelajda? V bříšku mu škrundá jak v prázdných hodinách. Ale je skutečně tak zlý? Co se musí stát, aby se z postrachu stal kamarád?