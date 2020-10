KDY: 30. září, 19:00

KDE: Škoda Muzeum, Mladá Boleslav



Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od šedesátých let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Pod značkou ETC začala kapela s Vladimírem Mišíkem vystupovat v roce 1974. Přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v osmdesátých letech koncertuje Vladimír Mišík s ETC dodnes, a to v obsazení Vladimír Mišík, Petr „Kulich“ Pokorný, Pavel Skála, Pavel Novák, Jiří Zelenka a Vladimír Pavlíček. Jako host vystoupí Olin Nejezchleba & KYBABU.