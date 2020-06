KDY: 19. června

Kalifornský sen (13.15, 18.00)

Maggie (Dakota Johnson) se touží stát úspěšnou hudební producentkou. Jako osobní asistentka popové ikony Grace Davisové (Tracee Ellis Ross) by teoreticky měla mít tu nejlepší průpravu, jenže prakticky to takhle jednoduše nefunguje. Maggie je v Traciině životě ten nejposlednější poskok, který donáší kafe a oblečení z čistírny a čtyřiadvacet hodin denně je připravený plnit i ty nejbláznivější nápady své šéfové. Pokud má nějaký ten umělecký nápad, Traciin producent Jack (Ice Cube) ho pokaždé pohrdavě zamítne. A dobrý nápad by se přitom hodil, protože doposavad úspěšný hudební kolotoč se právě začíná trochu zadrhávat. Trace ví, že pokud ji nemá ujet vlak, měla by přijít s něčím novým, ale vůbec netuší, co by to mělo být. Lehce zneuznaná Maggie objeví mladého pouličního muzikanta Davida (Kelvin Harrison, Jr.) a rozhodne se mu pomoci s kariérou a sobě tak splnit svůj životní sen. Jenže dvě tak náročné profese nejde vykonávat zároveň, další komplikace přináší i to, že se Maggie do svého „klienta“ zamiluje. Některé sny se prožít dají, z některých se ale člověk musí včas probudit. (Cinestar)

Lassie se vrací (14.20, 16.30)

Dvanáctiletý chlapec Flo a jeho dlouhosrstá kolie Lassie jsou známá dvojka po celém okolí. Nerozluční a neoddělitelní kamarádi se nebojí žádné společné lumpárny a užívají si idylického života na venkově. Pak ale Floriánův táta přijde o práci a rodina se musí přestěhovat do malého bytu, kam mají psi přísný zákaz. Všichni jsou zdrcení, ale život umí být i takový. Verdikt je neúprosný, Lassie musí z domu pryč. Ujme se jí sympatický hrabě a vezme ji na své panství k severnímu moři na druhém konci země jako dárek pro svou vnučku. Na první pohled by Lassie nemělo nic chybět. Její věrnost ale nemá hranic, a jakmile se naskytne příležitost, uteče. Rozběhne se zpátky domů, tam, kde je Florián a jeho rodina. Vyráží na neuvěřitelné psí dobrodružství, na ohromnou cestu přes celou zemi, na cestu plnou překážek, hodných lidí, i lidí se zlými úmysly. Přestože je stovky kilometrů daleko, Lassie žene touha a nic ji nemůže zastavit. Pro všechny má jasný vzkaz: Vracím se domů. (Cinestar)

Téměř dokonalá tajemství (17.30, 20.00)

Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. Zprávy se přečtou nahlas, hovory budou nahlas. Vždyť o nic nejde, bude zábava. Jenže právě naši chytří a mobilní kamarádi o nás vědí úplně všechno, znají naše tajnosti, druhé životy, drobné lži, milenky i milence. Nevinná hra se nejdříve vyvíjí jako báječná legrace, pak ale začnou chodit zprávy, které se svými partnery či přáteli raději nesdílíte. Rozjede se série šílených situací a trapasů, někomu u stolu bude nepříjemně horko a brzo bude horko úplně všem. Odejdou domů partnerské páry, které přišly, nebo budou v jiném složení nebo budou po večeři všichni single? (Cinestar)

Z dalších filmů se mohou diváci těšit na českou komedii Bourák (18.40, 21.00), animovaný film Frčíme (15.45), dobrodružný rodinný film Ledová sezóna: Ztracený poklad (13.30, 15.30), horor Lov (21.10), thriller Neviditelný (20.30) český dokument V síti (14.40, 16.50, 19.00) a jeho přístupnější verzi vhodnou už pro děti od 12 let V síti: Za školou (13.00).