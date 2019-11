KDY: 31. listopadu

KDE: Bondy Centrum Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 2D

Základní vstupné: 189 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 159 Kč

3D

Základní vstupné: 219 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 189 Kč

Abstinent (13:00 a 19:00)

Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na místě, které si většina lidí spojuje s už staršími, profesionálními opilci. Jenže realita je jiná. Alkoholově závislými se stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo. Adam měl život před sebou. Zbývalo mu jen dodělat maturitu, poslat přihlášku na vejšku. Ale to nespěchalo, byly to hlavně správné časy na pořádnou pařbu s partou, na rande s holkou nebo na pivko či něco ostřejšího s kámošem. Adam byl přesvědčený, že má všechno pod kontrolou. Pití vnímal jako účinný lék proti nudě, připadal si po něm mnohem odvázanější a vtipnější. A jeho rodiče? Ti byli v pohodě a díky bohu si ho moc nevšímali. Jenomže pak se to podělalo a přišel nevyhnutelný průšvih. Adam se nedobrovolně dostal do léčebny. Zde přísnému odvykacímu režimu zpočátku vzdoruje, setkává se s dalšími pacienty a s jejich životy poznamenanými alkoholovou závislostí. Negativní postoj k léčbě a v podstatě i k vlastnímu životu Adamovi vydrží do chvíle, než se sblíží s empatickým terapeutem. Nehostinné prostředí léčebny se pro Adama mění v útočiště a postupně se stává místem sebereflexe nedávné události, která nenávratně změnila jeho život. (Cinestar)

Addamsova rodina (13:10 a 14:00)

Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. Tentokrát se členové této vtipné a výstřední rodinky představí v animované podobě. Malí i velcí diváci se mohou těšit na skvělou zábavu, protože Addamsovi se budou snažit mermomocí dokázat, že dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení. (Cinestar)

Stáhni a zemřeš (17:00 a 21:00)

Parta přátel si pro legraci nainstaluje aplikaci, o které se tvrdí, že umí předpovědět čas zbývající do smrti. Je to trapný pokus o žert nebo již každému začal děsivý odpočet? (Cinestar)

Terminátor: Temný osud (18:20 a 20:50)

Od doby, kdy Sarah Connorová (Linda Hamilton) zabránila dnu zúčtování, změnila budoucnost a přepsala osud lidské rasy, uplynuly už více než dvě dekády. Zbrusu nový smrtící Terminátor, Rev-9 (Gabriel Luna) se vrací v čase, aby dohonil a zabil Dani Ramosovou (Natalia Reyes), která žije obyčejný život v Mexico City se svým bratrem (Diego Boneta) a otcem. Daniino přežití závisí na jejím spojenectví s dvěma bojovníky – Grace (Mackenzie Davis), vylepšenou super bojovnicí z budoucnosti a bojem posilněnou Sarah Connorovou. Zatímco Rev-9 nelítostně ničí všechno a všechny, kdo mu stojí v cestě při honbě za Dani, nachází tyto tři cestu k T-800 (Arnold Schwarzenegger) ze Sářiny minulosti, který se zdá být jejich poslední nadějí. (Cinestar)

V programu i nadále zůstávají Joker (20:15), Národní třída (16:00), Poslední aristokratka (16:00, 17:40 a 20:00), Sněžný kluk (14:50), Zloba: Královna všeho zlého (13:30 a 15:10) a Zombieland 2: Rána jistoty (18:00).