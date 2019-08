KDY: 7. srpna 19 hodin

KDE: Kavárna V Břiše velryby, Havelský park

ZA KOLIK: 90 Kč, zlevněné 60 Kč

Když bylo Cathy Earnshawové deset let a jejímu bratrovi šestnáct, přivedl jejich otec do Wuthering Heights ušmudlaného dvanáctiletého chlapce, který změnil navždy jejich životy. Heathcliff, kterého pan Earnshav nazýval darem od Boha měl být vychován jako bratr jeho dvou dětí. A tak to také bylo, dokud byl pan Earnshaw naživu. Nicméně po jeho smrti vykázal Hindley Heathcliffa do stáje. Z chlapce vyrostl tichý a bojovný muž. Nejbližším člověkem byla Cathy, divoká, tvrdohlavá a nesmírně krásná mladá žena. Jejich přátelství vzkvétalo i přes Hindleyho usilovnou snahu je rozdělit. Jenže to vše se změnilo, když se Cathy seznámila s Edgarem Lintonsem a jeho sestrou Isabellou. Svou přirozenou elegancí a kouzlem otevřeli Cathy oči a postrčili ji k více kultivované existenci. A semena tragédie byla zaseta. Sofistikovaným Lintonsovým nemohl Heathcliff konkurovat a mohl se jen dívat, jak vše, co je mu drahé, pomalu odchází. Cathy se rozhodla provdat za Edgara a tím se vzepřít svému osudu. A tak chystá Heathcliff hrozivou pomstu za účelem zničit nejen současnou generaci, ale i její potomky.