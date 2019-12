KDY: 8. prosince, 19:30

KDE: V břiše Velryby, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: doporučeno 100 Kč

Undergroundové písničkářství v doprovodu bicích a basy ožívá a přechází tu do jazzu, tam do punku – žánrové ukotvení tohoto alt-rockového tria je jednoznačně obtížné. Co naopak zůstává v každé písni, jsou texty zasazené a vydřené do poslední slabiky tak, aby ani jedno slovo nepřišlo nazmar. Druhým z hostů večera bude místní písničkář Břit z indie-rockové kapely Eugene Morrow.