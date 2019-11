KDY: 2. listopadu. 19:30

KDE: Komorní sál MKZ Bělá pod Bezdězem

ZA KOLIK: 60 Kč

Jsou Vánoce a Trevor s Nanou pořádají svůj tradiční večírek. Jedinými pozvanými hosty jsou poněkud výstřední novomanželé Imelda a Artur. Na první pohled by se mohlo zdát, že půjde o dost nudnou párty, jenže to by jedna předmanželská smlouva nesměla obsahovat maličký dodatek: ten z manželů, který prokáže tomu druhému nevěru, může požádat o rozvod a získá všechen majetek. Vánoční večírek se tak promění v rozvodové bitevní pole. Mrazivá komedie, kterou nezahřeje ani vánoční prskavka.

Hrají: Renata Vindušková, Jakub Sloup, Kristýna Zemanová a Jiří Brzobohatý.

Divadelní představení je uvedeno v rámci festivalu převážně amatérských souborů Tréglova Bělá.