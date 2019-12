KDY: 14. prosince, 19:30

KDE: Dům kultury, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 160 Kč, snížené 80 Kč

Doufají totiž, že dobrá nálada, která panuje na pódiu během muzicírování, se přenese i do hlediště a vylepší posluchačům den. Proto si zvou hosty, se kterými je jim obzvlášť dobře a jejichž koncerty mají skvělou atmosféru. Kapela s nevšedním jménem Epydemye toto splňuje. Skvělé texty i to, že pokaždé hrají jako by to mělo být naposled z nich dělá jednu z nejvýraznějších formací českého folku. Za album Kotlina získala v roce 2015 cenu Anděl a právě vydala nové album Milé děti.