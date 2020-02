KDY: 5. února, 19:00

KDE: Městské divadlo Mladá Boleslav

ZA KOLIK: -

Bára Hrzánová se vrací do Boleslavi s představením Hrdý Budžes. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková, diváky zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace, tak jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých.