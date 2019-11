KDY: 21. listopadu

KDE: Multikino Cinestar, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 2D

Základní vstupné: 189 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 159 Kč

3D

Základní vstupné: 219 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 189 Kč

Depeche Mode: SPIRITS in the forest (20:00)

Na většině koncertních záznamů jsou fanoušci dav bez tváře. Výjimečně lze vytušit alespoň hrubé obrysy jejich životního příběhu. Nový dokumentární a koncertní film Depeche Mode: Spirits in the Forest má ambici být výjimkou. Zkušený hudební režisér Corbijn zaznamenal velkolepou show legendární kapely v létě 2018. Ale kromě koncertu samotného se zaměřil také na příběh šesti nejvěrnějších fanoušků a natočil jejich pouť z domova až k pódiu. Depeche Mode: Spirits in the Forest je intimním pohledem do světa zarytých příznivců slavné kapely, které možná odlišuje země původu, kulturní zázemí nebo věk, ale jedno mají společné - Depeche Mode jim zásadně změnili život. Film tak není jen jedinečným záznamem velkolepého koncertu, ale i vzkazem, že hudba pomáhá lidem překonávat nesnáze a spojovat bez ohledu na cokoliv. (Cinestar)

Ledové království II 3D (14:00 a 16:00), 2D (13:00, 15:20 a 17:40)

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové království II musí doufat, že je mocná dostatečně. (Cinestar)

Vlastníci (17:50 a 21:00)

Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky chtějí, aby společnými silami dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nadšením připojují. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všechno iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje svojí maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová) s panem Novákem (Ondřej Malý) hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský (Andrej Polák) touží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnutí. A v pozadí číhají bratři Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), jen starý pan profesor Sokol (Ladislav Trojan) zatím nic nekomentuje… (Cinestar)

Nadále v programu zůstávají Doktor Spánek od Stephena Kinga (20:30), Poslední aristokratka (13:20 a 18:10), Sněžný kluk (15:40), Ženská na vrcholu (15:45, 18:40 a 20:10) a Zloba: Královna všeho zlého (14:40).