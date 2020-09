KDY: do 11. září

KDE: Galerie Pod věží, Mladá Boleslav

Výstava jeho obrazů nazvaná Touha - Pýcha - Naděje začala 8. září a potrvá do 11. října. Otevřena je od úterý do čtvrtku od 13 do 17 hodin, v pátek, v sobotu a v neděli od 10 do 11.30 a od 12 do 17 hodin.

V mládí chtěl Petr Podzimek být kovbojem, indiánem, kuchařem a také žurnalistou. Nakonec se stal chirurgem a endoskopistou. A těsně před padesátkou začal intenzivně malovat. Rozhovor o životě, o práci a o malování čtěte na www.boleslavsky.denik.cz.