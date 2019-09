KDY: 23. září, 18:30

KDE: ŠKODA Muzeum, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 300 Kč

Jak se hraje na českých vesnicích a jak zní hudební tým lidové hudby? Kde hraje „kontráš“? Co je to „přiznávka“? A co znamená, když se hraje „zhusta“?Vše se vysvětlí na koncertě z cyklu Hudební jednohubky České filharmonie, na kterém se představí Cimbálová muzika České filharmonie. Programem provede Klára Boudalová.