KDY: 19. září, 8:30

KDE: Městská knihovna Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Zdarma

Setkání se snaží ukázat, že svět je ve skutečnosti mnohem barevnější, zajímavější a optimističtější, než by se mohlo zdát. Inspirují k tomu, že každý z nás může něco významného dokázat. Snídaně se konají zpravidla jednou měsíčně prostřednictvím živého streamu z Impact Hub Praha. Hostem snídaně s názvem „Krysí závod is over. Přichází učící se organizace.“ bude Tomáš Hruda, propagátor celoživotního vzdělávání motivovaného touhou po poznání. Ten ukáže na příkladu českého vzdělávacího systému výhody systémového přístupu.