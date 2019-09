Zážitky z cest s kytarou v Hradišti

Do Klubu Mnichovo Hradiště zavítá po více než dvou letech opět s novými zážitky a zkušenostmi cestovatel Patrik Kotrba. V roce 2016 byla tématem jeho přednášky pouť do Santiaga de Compostela. Aktuální vystoupení má název Pět zemí a pěšky do Říma a proběhne dnes od 18 hodin. Patrik Kotrba bude vyprávět o svém nejnovějším pěším putování Evropou, promítat snímky z cest a vše bude prokládat poezií a písničkami. K těm se bude sám doprovázet vlastnoruční hrou na kytaru. Tento nástroj Patrika Kotrbu doprovázel na všech jeho cestách vydělával si s ní totiž na živobytí. Délka akce je odhadována na 120 minut.