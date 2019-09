Zahrají Pygmalion i Dámskou šatnu

Dnes v Mladé Boleslavi uvedou od 19 hodin představení Pygmalion, komedii, kterou široce proslavila především zfilmovaná verze muzikálu My Fair Lady. Lidovou květinářku Lízu Doolitlovou naučí profesor foniatrie mluvě a způsobům vyšší společnosti tak, že zapadne mezi smetánku, jako by se do ní byla narodila. Ve stejný čas začíná v Mnichově Hradišti Dámská šatna Arnošta Goldflama nebude chybět humor, nadhled ani nadsázka. V představení hrají Daniela Kovářová, Dana Batulková, Evellyn Pacoláková a Petra Tenorová.