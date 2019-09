Výstava kaktusů je na hradě

Výstava kaktusů probíhá od pondělí až do neděle na hradě ve výstavním sále Státního okresního archivu Mladá Boleslav. Otevřeno je od 9 hodin dopoledne do 18 hodin, ale v pátek o Muzejní noci bude příležitost výstavu navštívit až do půlnoci. Výstavu pořádá archiv spolu s místním Spolkem pěstitelů kaktusů při příležitosti pětasedmdesátého výročí úmrtí cestovatele, etnografa, botanika, znalce jihoamerických indiánů a nejznámějšího „lovce kaktusů“ Alberta Vojtěcha Friče. Expozice bude doplněna poradenskou službou a prodejem rostlin.