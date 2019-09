Ve Škoda Auto Vysoká škola se odehraje první PubQuiz

Chcete získat nějaké nové znalosti? Vždyť kdo by nechtěl! Budete mít šanci na historicky prvním PubQuiz Škoda Auto Vysoká Škola. Ten se odehraje v příjemném prostředí InnoCube. A organizátoři zvou, abyste si zábavnou formou přišli nalít nové vědomosti. Přijít můžete od 17 do 17.15 hodin, PubQuiz startuje v 17.15, vyhodnocení a předání cen vítězům je naplánované v 18.45. Počet účastníků je ale omezen, pokud se tedy chcete zúčastnit, musíte se zaregistrovat do 10. ledna.