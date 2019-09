V Bakově nad Jizerou se koná Pojizerský triatlon

Město Bakov nad Jizerou a Bakovský půlmaraton zve v neděli všechny zapálené sportovce a jejich fanoušky do Volnočasového areálu v Bakově nad Jizerou, kde budou moci změřit své síly v již 5. pojizerském triatlonu. Závodníci budou muset uplavat 2 okruhy v místním koupališti, ujet na kole 20 kilometrů po trase do Bělé pod Bezdězem a zpět a uběhnout 5 kilometrů po blízkých cestách i asfaltové dráze v areálu. Triatlonisté budou rozděleni do několika kategorií podle pohlaví a věku. Přihlášení je možné od 8:15 v den závodu, startovné je 300 Kč.