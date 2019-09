Tropická párty ve Foru

Do Clubu Forum dorazí pravá letní party. Klub se změní v tropickou divočinu s palmami, bambusy i papoušky. Návštěvníci budou podarováni havajskými věnci, na baru budou tropické drinky v akci a žhavou letní atmosféru dotvoří i Go Go tanečnice a vodní dýmky. O hudební doprovod se postarají Stayer, Mike Frost a DJ Zeekee. Vstup je povolen pouze osobám starším 15 let s platným občanským průkazem. Vstupné je 100 Kč.