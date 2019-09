Přijede Michal David i Těžkej Pokondr

Nastává čas plesů a tak i Mladá Boleslav láká na svůj 16. reprezentační ples. Odehraje se 12. ledna 2019 v Domě Kultury a láká na velké hvězdy, které se tam objeví, jako: Michal David (58), duo Těžkej Pokondr (Miloš Pokorný 54, Roman Ondráček 52) anebo zpěvačka Markéta Konvičková (24). Účast by mohla být hojná. Loni se sem dostavilo na tisíc návštěvníků. Plesová sezóna tak bude považovaná za zahájenou. Na další ples pak můžete vyrazit třeba 19. ledna do Bělé pod Bezdězem, nebo 2. února do Mnichova Hradiště.