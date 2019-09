Valečovské kulturní léto nabídne zážitek s hudební skupinou Framus Five situovaný do krásného prostředí hradu Valečov. Framus Five (později obnovena pod názvem Framus 5) je česká hudební skupina v čele s Michalem Prokopem. A řadí se mezi jednu z nejvýznamnějších skupin české rockové historie.