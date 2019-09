Na keramickou dílnu pro veřejnost můžete vyrazit i s dětmi

Říkáte si občas, že by bylo skvělé něco vyrobit vlastníma rukama? Jste tvořiví, ale nenašli jste tu správnou činnost, při které byste mohli zrelaxovat po dlouhém dni? Třeba právě pro vás bude keramika a tu si můžete vyzkoušet v mladoboleslavském DDM Vila již 9. ledna od 8.30 hodin. Modelovat budete z keramické dílny podle vlastní fantazie, případně pod vedením lektora. Děti do šesti let mohou tvořit pouze pod dohledem rodičů. Je nutné se přihlásit dopředu, kvůli omezenému počtu účastníků.