Na hvězdně obsazený thriller můžete do Hradiště

Španělský psychologický thriller s názvem Všichni to vědí, a s hvězdným hereckým obsazením, promítají dnes, ve středu 6. března od 19 hodin v mnichovohradišťském kině. Nejslavnější filmový pár současnosti Penélope Cruzová a Javier Bardem excelují v hlavních rolích dávných milenců, mezi nimiž to nikdy nepřestalo jiskřit. Snímek dvojnásobného držitele Oscara, režiséra Asghara Farhadiho, se stal zahajovacím filmem loňského festivalu v Cannes. Film je přístupný od 12 let a diváci za projekci zaplatí rovných sto korun.