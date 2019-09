Městské divadlo dnes uvede představení Teď mě zabij

Městské divadlo v Mladé Boleslavi zve na hru Petra Mikesky Teď mě zabij. Hra vypráví příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku. „Ten zamíchá kartami a navždy změní životy. Nehody se totiž stávají a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne. To důležité je ale nikdy neztratit naději. Příběh, kde stačí moc málo, aby to byl příběh kohokoliv z nás,“ stojí v anotaci hry. Diváci mohou přijít dnes v 19 hodin. Není to však poslední příležitost představení vidět, další repríza přijde 24. května od 19 hodin.