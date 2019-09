Marie, královna skotská

Bylo jí pouhých šest dní, když se po smrti otce stala Marie (Saoirse Ronan) skotskou královnou. V šestnácti přidala díky sňatku titul královny francouzské, ale když o dva roky později ovdověla, srdce ji odtáhlo domů. Osmnáctiletá dívka musela od počátku obhajovat svůj trůn před rebelujícími skotskými klany, navíc čelila otevřenému nepřátelství rodově spřízněné anglické královny Alžběty (Margot Robbie), jejíž vládu odmítala uznat. Averze to byla oboustranná, Alžbětě Marie vadila nejen jako vzpurná rivalka, ale i jako matka budoucího krále Jakuba. Anglická panovnice totiž v tomto směru měla z mnoha příčin jen mizerné vyhlídky. Na druhou stranu obě panovnice spojovala jejich izolovanost v prostředí tvořeném výhradně muži, díky němuž získaly vzájemné pochopení, dokonce i respekt. Britské ostrovy však byly pro dvě tak silné ženy příliš malé a obě to věděly. Otázkou bylo jen, která z nich se rozhodne udělat první krok k eliminaci té druhé, a jak moc je to bude bolet.