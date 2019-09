Láska na druhý pohled Na Karmeli

Letní kino Na Karmeli uvede francouzský romantický film Láska na druhý pohled. Když se spisovatel Raphael a klavíristka Olivia ve svých osmnácti setkali, byla to láska na první pohled. A jak to vypadá o deset let později? Již jsou manželi, ale vášně a vzájemné podpory je mezi nimi již méně. Zatímco Raphael píše úspěšné bestsellery, Olivia oželela vlastní sólovou hudební kariéru, v které ji její manžel ohromený vlastním spisovatelským úspěchem podporoval stále méně a méně. Jednoho večera to si Olivia přestane být jistá, zda ji Raphael ještě vlastně vůbec miluje.