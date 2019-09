Kino Mnichovo Hradiště: Devadesátky

Když spadneš, tak vstaň! Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků, do které by hrozně rád zapadl. Tohle je prostě léto všech velkých poprvé, na které Stevie nikdy nezapomene. Tím spíš, že ho prožívá v polovině devadesátek – neopakovatelné době, jejíž atmosféru Jonah Hill (Vlk z Wall Street, Superbad) ve svém režijním debutu dokonale vystihl, hudbou počínaje a módou konče.

Ať už toto složité období pamatujete, nebo se naopak chcete podívat, jaké to bylo, vyražte do kina na film Devadesátky. Vezme vás na výlet k hranicím dospělosti a nabídne autentické herecké výkony, vytříbený soundtrack a vizuál, který strčí do kapsy všechny filtry na Instagramu!