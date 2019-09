Kapela No name brzy v boleslavském Domě kultury

Hudební skupina No name vystoupí v Domě kultury ve čtvrtek 20. června od 19 hodin v rámci Mladoboleslavského filmového festivalu. Předprodej na koncert známé šestičlenné slovenské pop-rockové kapely byl zahájen začátkem března. Členy kapely jsou: Igor Timko (zpěv), jeho bratři Roman Timko (sólová kytara, vokály), Dušan Timko (kytara) a Ivan Timko (bicí, vokály), Viliam Gutray (basová kytara) a Zoli Sallai (klávesy, vokály). Jejich tým doplňují další čtyři lidé, starající se o management, produkci, zvuk a techniku. Zatím poslední album No name se jmenuje S láskou, a je z roku 2016.