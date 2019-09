Jump blues dnes ve Škodovce

V rámci abonentního cyklu se dnes ve Škoda Muzeu představí respektovaný německý bluesový kvartet The Chilkats. Koncert se odehraje v sále F&K Forum od 19 hodin. Kapela, hrající ve stylu swingu a jump blues, dorazí z Hamburku, aby předvedla svoji svižnou muziku a autentický zvuk, který jako by přicházel z roku 1940. Ke stylu patří anglicky zpívané texty a decentní, elegantní outfity hráčů. Podžánr jump blues byl oblíbený zejména ve čtyřicátých letech minulého století v USA, kde má své kořeny. Jeho následný vývoj ve spojení s dalšími afroamerickými hudebními vlivy vyústil ve vznik rock and rollu.