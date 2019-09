Hrzánová přiveze Hrdého Budžese

Na oblíbené divadelní představení Hrdý Budžes mohou zájemci vyrazit do Městského divadla v Mladé Boleslavi. Na velké scéně se odehraje 16. ledna od 19 do 22 hodin. Jde o dramatizaci stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. Bára Hrzánová za ztvárnění hlavní role Heleny Součkové dostala v roce 2003 cenu Thálie. Devítiletá Helenka v jejím podání diváky provede naivním pohledem dítěte roky husákovské normalizace, která se na počátku sedmdesátých let promítla do životů dětí i dospělých. Dále účinkují Jarmila Vlčková a Igor Jeník. Inscenaci uvádí Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami.