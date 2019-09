Grinch je v kině ještě dnes

I když už Vánoce skončily, jejich téma si mohou lidé stále připomenout v kině. To díky animované pohádce Grinch, kterou kino CineStar uvádí jetě v sobotu od 11 a 13 hodin. Příběh je známý: na světě je spousta lidí, kteří Vánoce nemají rádi. Grinch je ale nenávidí. Tento zelený chlupatec žije sám v jeskyni a do civilizace vychází jen z nutnosti. Háček je v tom, že jezdí na nákupy do Kdosic, kde už se už všichni těší na svátky a jsou až moc pozitivní.