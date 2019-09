Divadlo nabídne komedii

Městské divadlo v Mladé Boleslavi zve diváky na divadelní hru Pavla Nilina Poprvé vdaná.

„Mužský, co chlastaj, prostě nechápu,“ říká svobodná matka, původním povoláním betonářka, dětsky důvěřivá, nekonečně optimistická Antonie. Tonička. Umí se postarat o všechny, věčně hladovým vždycky navařit kotel boršče, a hlavně nikdy nepřestávat věřit. Třeba ji zničehonic ještě potká, v co tiše doufala, na co celý život čekala, o čem snila. Přesně o tom hra je. Zpověď o obyčejném životě plném důvěřivosti, optimismu a humoru si mohou diváci vychutnat ve čtvrtek 24. ledna. V hlavní roli bude Ivana Nováčková.