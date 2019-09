Diashow v sále Škoda Muzea přiblíží Srí Lanku

Na multimediální projekci a živé mluvené slovo cestovatele a původním zaměřením biofyzika Martina Loewa se mohou milovníci dálek přijít podívat v 19 hodin do sálu L&K Forum ve Škoda Muzeu. Čekají je říběhy z okružní cesty státě Srí Lanka na ostrově Ceylon namátkou skalní chrám Sigiriya nacházející se na pozůstatku sopky, čajové zahrady v horách při sklizni cejlonského čaje a další. Do konce dubna autor ještě zavítá do Prahy, Jindřichova Hradce, Českých Budějovic a Plzně, kde autor svoji letošní promítací „sezónu“ ukončí.