Den her na piknikové louce v parku Štěpánka

Ve středu 12. června se děti mohou těšit na Den her. Bude se konat od 9 do 17 hodin na piknikové louce v parku Štěpánka. Den her je věnován Narcisu Podsedníčkovi, mladoboleslavskému motocyklovému závodníkovi z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Na programu bude hokejbal, dlouhá překážková dráha, velká lezecká stěna, slalom a spousty dalších atrakcí, včetně „lidského stolního fotbálku“, na nějž se zájemci v pětičlenných týmech mohou registrovat na místě mezi 12. a 13. hodinou.