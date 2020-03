„Palace je nedotované divadlo a za celou dobu své existence si nenárokovalo ani korunu ze státních nebo městských grantů, dotací a jiných subvencí. Veškerou činnost financujeme pouze ze vstupného. To je opravdu unikátní i mezi soukromými divadly. Navíc když si uvědomíme, že vstupenky dotovaných divadel jsou stejně drahé jako ty naše,“ říká Richard Trsťan, mluvčí a herec Divadla Palace.

On-line reportáž si můžete přečíst zde

„Opatření kvůli koronaviru chápeme a se vší vážností respektujeme, ale jsme v situaci, že jejich delší uplatnění může mít pro nás likvidační účinek. Tím nevoláme po neuváženém předčasném rozhodnutí tato opatření ukončit, ale po koncepčním řešení následků, které zákaz hraní může způsobit,“ dodal.

Co takové zastavení činnosti divadla znamená pro jeho herce, režiséry a technický personál je nasnadě. „Veškerou činnost, tedy i odměnu za odvedenou práci, hradíme pouze ze vstupného. Jiné finanční zdroje nemáme. Všechny výše uvedené profese jsou tedy momentálně bez příjmu,“ popisuje tristní skutečnost Richard Trsťan.

Žijeme z rezerv připravených na prázdniny

Z čeho se tedy teď financuje provoz divadla? „Z rezerv, které vytváříme každou sezónu na překlenutí období divadelních prázdnin,“ odpovídá herec a mluvčí divadla v jedné osobě. Vzhledem k tomu, že Divadlo Palace sídlí v samém centru Prahy na Václavském náměstí, jenom za nájem platí měsíčně vysoké částky. Provozovat takové divadlo, které nehraje představení a nemá tedy žádný příjem, nelze příliš dlouho.

„Divadlo, které nehraje, ale pobírá státní subvence, můžete provozovat tak dlouho, jak vám to poskytovatel subvencí dovolí. Divadlo, které subvence nepobírá, dokáže přežít, jenom když hraje.“

Nabízí se tedy otázka, zda by pomohlo, kdyby provozovatelé divadla věděli, kdy opatření kvůli koronaviru a tím pádem i nejistota, skončí.

„Minimálně bychom byli schopni plánovat náš další provoz. Snažíme se přesouvat neodehraná představení na jiné termíny a původní vstupenky necháváme v platnosti. Abychom mohli takto postupovat, měli bychom znát konec opatření, to ale v dané chvíli není možné, to chápeme. A zdá se, že to chápou i naši diváci, kteří nám vracejí už zakoupené vstupenky a nenárokují si jejich výměnu ani vrácení peněz. Není jich mnoho, ale najdou se. A možná si ani sami neuvědomují, jak moc nám tím pomáhají. Jsme jim opravdu vděčni,“ zmiňuje Richard Trsťan projev divácké solidarity.

Bohužel v krizových situacích se podle něj také vždy snadněji odhalují lidské charaktery. A to není příliš pozitivní poznání.

Nicméně zkoušet v Divadle Palace nepřestali, a věří, že se situace brzy zlepší. „Kdo ztratí naději, ztratí všechno. To je věta z jedné naší inscenace,“ uzavírá mluvčí divadla.