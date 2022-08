O dramatickém životě princezny Diany si můžete přečíst více v magazínu Ženy. Srpnové číslo se věnuje také návratu dětí do školních lavic i tomu, jaké je mít doma partnera, který je stále závislý na matce.

Sňatkem s princem Charlesem se mladičké Dianě splnil sen. „Pamatuji si, jak moc zamilovaná jsem do svého manžela byla. Nemohla jsem z něj spustit oči,“ vzpomínala princezna z Walesu v knize Diana: Her True Story in Her Own Words.

„Byla jsem přesvědčená o tom, že jsem nejšťastnější dívkou na světě.“

To ještě netušila, že Charles nikdy neukončí vztah se svou milenkou Camillou. Svazek nakonec vydržel patnáct let, skutečně šťastný však nebyl nikdy. Diana od počátku trpěla psychickými problémy, které komplikovaný vztah ještě prohloubil. Později přiznala deprese, bulimii i několik pokusů o sebevraždu.

Charitě se věnovala ve všech myslitelných oblastech, od duševního zdraví přes AIDS a bezdomovectví až po ochranu zvířat.