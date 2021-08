Uteklo to jako voda, viď? No a vidíš, u vody jsem zůstal. Určitě si vzpomínáš ještě líp než já, jak jste s mamkou měli penzion na Lipně. Zase u toho byla voda. Vlastně díky tomu jsem se také dostal k bazénu. Voda mi dělala dobře už odmala. Vděčím tobě i mamce za hodně věcí a právě vám patří veliké poděkování.

Napište svým blízkým to, co jste jim vždy chtěli říci, ale nikdy jste to neudělali. | Foto: Deník/Shutterstock

Zdroj: DeníkTati, vzpomínáš? Koupil jsi mi tenkrát první kruh. Vlastně jsi mi ho ani nedal, ale rovnou jsi ho na mě nasadil a hodil mě s ním normálně do vody. Tam to vlastně úplně všechno začalo. Zjistil jsem, že mi to jde a baví mě to, a tak jsem kruh brzy zahodil. Učili jsme se potom plavat. Dával jsi mi plavecké základy, poprvé jsi mi právě ty ukázal, jak se co dělá.