Už i na dovolených sahají lidé místo po oblíbené knize nejčastěji po mobilních telefonech, vkládají fotografie a statusy na sociální sítě, virtuálně diskutují s přáteli. Podle odborníků se jedná o jednoznačně negativní trend. Čtení má totiž celou řadu blahodárných vlivů na lidský mozek. Lidé, kteří nečtou, nemívají tak bohatou slovní zásobu, mají problémy s pochopením textu, soustředěním a hůře formulují své myšlenky. Navíc je u nich předpoklad, že ani nebudou předčítat svým dětem. Což je ještě větší problém.

Právě proto řada organizací cílí v kampaních především na rodiče. Jsou to především oni, kdo má nakonec největší podíl na tom, jaký vztah ke knize bude mít jejich potomek. České sociologické a pedagogické výzkumy již prokázaly pozitivní vliv v podobě předčítání. Alespoň podle jejich výsledků na tom ještě nejsme tak zle. Až sedmdesát procent dětí bere knihu v dalších fázích života jako nezbytnou součást.

„Je nutné si uvědomit, že čtenářem se člověk nenarodí. Čtení není nikde v mozku zakódováno jako další fyziologický proces. Čtení je výsostná dovednost, která se získává návykem. Divákem televize, filmů, uživatelem internetu se stane dítko během jednoho dne. Stát se čtenářem je dlouhá cesta po malých krůčcích, na jejímž začátku musí stát rodič,“ vysvětluje Eva Katrušáková, ředitelka a zakladatelka obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem.

Navíc kniha dokáže upevnit vztah mezi rodičem a dítětem. Najednou totiž všichni tráví společně čas příjemnou zábavou. „Předčítání je velmi důležité. Je jedno, zda jsou dítěti dva roky, nebo dvanáct. Zda již čte samo, nebo to ještě neumí. Společné čtení sbližuje a z rituálu se rodí čtenář. A nemusí se jednat pouze o společné čtení před spaním. Je důležité společně číst, kdykoli na to máte chuť,“ myslí si Marie Podvalová, jedna ze zakladatelek webu věnujícího se dětským knihám s názvem Mravenčí chůva.

Na českém trhu se každoročně objeví přes dva tisíce knih pro děti. Vybrat v takovém množství tu správnou není nic jednoduchého; tedy pokud hledáme opravdu kvalitní knihu. Pomoci s výběrem mohou i nejrůznější webové stránky věnující se hodnocení vydaných titulů, mezi něž patří právě i Mravenčí chůva.

Tím zásadním rádcem však zůstává rodič. Právě on by měl vědět, o čem se jeho potomek nejvíce zmiňuje, co jej baví, zajímá a na základě toho buď knihu koupit, nebo dítko nasměrovat.

„Rodiče by dětem měli nabízet knihy podle jejich zájmu, nechat je vybírat, obklopovat je knihami,“ radí Julie Dominika Zemanová, z webu Mravenčí chůva s tím, že důležitá je radost z knih.

Důležité je naslouchat

Nikdy by výběr neměl sklouznout do situace, kdy rodiče dětem „vnucují“ knihy svého dětství. „Jedná se o takzvaný vzpomínkový optimismus. To znamená, rodiče zmiňují, já jsem tuhle knihu miloval, na téhle jsem vyrůstal, tohle mi rodiče vždycky četli. Toto všechno by mělo jít stranou. V sázce je totiž mentální rozvoj dětských schopností. Je naprosto zásadní, aby děti měly ze čtení radost, potěšení a aby je příběh bavil,“ upozorňuje Katrušáková.

Někdy se stává, že i když rodiče dítěti pravidelně předčítali, kupovali knihy, nadšený čtenář se z něho nestal. Ovšem až do konce života si v sobě ponese minimálně vzpomínky na čas společně strávený s rodiči. „To, co rodiče do dětí vloží, příběhy, radosti, emoce, ten společně strávený čas. To už dítěti nikdo nikdy nevezme,“ uzavírá Eva Katrušáková.

Zdroj: DeníkLetní seriál Deníku



Co to je?

Jedná se o seriál Deníku, který se zabývá rozdílným světem dětí a rodičů. Vychází z dotazníku Deníku, v němž jsme získali přes čtyři tisíce odpovědí od našich čtenářů i školáků, a z dalších podnětů. Jako nit se seriálem povinou témata spojená s partnerským filmem Spící město režiséra Dana Svátka, který pojednává o světě, kde rodiče usnou a děti si musí poradit sami ve světě, kde žijí jen ony samy a dospělí bez dětí.



Kdy seriál vychází?

Každé úterý, středu, čtvrtek a sobotu v tištěném Deníku. A to až do konce prázdnin. Doprovázen je i sérií rozhovorů a témat v magazínech a celý jej najdete na denik.cz



Na čem je seriál a celý Letní deník postaven?

Seriál Rodiče a děti má pět pilířů: 1. Tematický blok věnovaný vždy fenoménu ze života dětí, dospělých, jejich vzájemnému vztahu či rozdílnému pohledu na problém. 2. Seriál rozhovorů s herci a osobnostmi spojenými s filmem Spící město o fenoménech popsaných v tematickém bloku. 3. Střípky z natáčení Spícího města. Ale i z knihy Martina Vopěnky a míst, kde se film točil. 4. Píšu Ti. Projekt dopisů dětí rodičům a prarodičům. Píší je pro nás jak známé osobnosti, tak čtenáři (více na straně 10). 5. Společná zábava u více křížovek a testů, které vycházejí vždy jak na webu denik.cz, tak na straně 12. Součástí bude také čtenářská soutěž.



Jaká budou nejbližší hlavní témata seriálu?

Tady je plán na nejbližší týdny:



Týden 2:

Společné prožitky pro děti i rodiče

Středa 21. 7.: Venkovní bojové hry.

Čtvrtek 22. 7.: Nejznámější české rodinné parky.

Sobota 24. 7.: Jak zabavit děti návod od trenérů na sportovní aktivity.



Týden 3

Děti a jejich psychické zdraví

Úterý 27. 7.: Tresty ano, nebo ne? Co je a není fyzický trest? Výsledky ankety Deníku + rozhovor s dětským psychologem Václavem Mertinem.

Středa 8. 7.: Pijí, kouří, fetují a koukají na mobil. České děti jsou v EU na špici snad všech závislostí. Proč?

Čtvrtek 29. 7.: Spánek jako alfa a omega dětského a teenagerského života. Co k tomu říká medicínská spánková antropoložka Lenka Medvecová Tinková? Kolik hodin mají děti spát?

Sobota 31. 7.: Jak vyrostly české sportovní hvězdy.



Týden 4

Rodiče vydělávají, děti utrácejí aneb Rodinná peněženka

Úterý 3. 8.: Velký přehled výsledků průzkumu Deníku. Dáváme kapesné? A kolik? Jsou bohatší děti šťastnější?